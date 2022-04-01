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Ситуація в Київській області: окупанти утримують Бучу, а Броварській район - заміновують

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Київська область, П'ятниця 01 квітня 2022 12:28
Ситуація в Київській області: окупанти утримують Бучу, а Броварській район - заміновують Фото: Буча утримується окупантами, Броварський район заміновано (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на 1 квітня, російсько-окупаційні війська продовжують утримувати місто Буча. При цьому заміновані низка населених пунктів Броварського району, а у Вишгородському - гуманітарна катастрофа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

"Рашисти продовжують частково відходити з півночі Київської області в напрямку державного кордону з Республікою Білорусь. Відзначається рух спільних колон техніки різної кількості російського ворога. До складу конвоїв також входять цивільні транспортні засоби (вантажі, автобуси, маршрутки, авто), які були викрадені російськими окупантами під час тимчасової окупації територій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог здійснює вилучення награбованого майна.

"На тимчасово окупованих територіях російський ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи пересування мирних жителів, використовуючи будинки та квартири місцевих мешканців для розміщення персоналу, тримаючи в заручниках місцевих мешканців та активістів", - вказано в прес-центрі.

Як наголошують в ОДА, мародерство та насильство окупантами над громадянами України продовжується.

Найбільш небезпечні напрямки:

  • населені пункти вздовж Житомирської траси
  • Буча - Ворзель - Гостомель
  • Немішаєве
  • Дмитрівська громада
  • Макарівська громада
  • північ Вишгородського району
  • території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський та Фастівський райони

Ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.

Бучанський район

  • Ситуація напружена, але контрольована.
  • Макарівська та Ірпінська громади - під контролем ЗСУ
  • Гостомельська громада - ворог залишив селище
  • Бучанська громада - ворог окопався
  • Багато зруйнованої інфраструктури

Броварський район

  • Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - багато мінувань
  • Багато зруйнованої інфраструктури

Вишгородський район

  • Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа
  • Славутич - заблокований

Нагадаємо, в Бучі міська влада закликає поки не повертатися тих, хто вимушено покинув свої домівки. Оскільки є небезпека - місто досі знаходиться під окупацією.

Додамо, нещодавно глава Київської ОВА Олександр Павлюк попросив не поспішати з поверненням до Ірпеня, адже ворог замінував усе місто та постійно обстрілює артилерією.

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