Глава Київської ОВА попросив не поспішати з поверненням до Ірпеня

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звернення очільника області .

Генерал-лейтенант застеріг вимушених переселенців від негайного повернення в Ірпінь. За словами Павлюка, говорити про повернення місцевих мешканців занадто рано. Ворог замінував усе місто та постійно обстрілює Ірпінь артилерією.

"Тільки, коли пройдуть всі заплановані етапи операції з зачистки, розмінування, перевірки поліцією житлових комплексів, можна буде говорити про повернення жителів до Ірпеня та інших звільнених населених пунктів. Про це ми повідомимо всіма офіційними джерелами кожного з вас", – додав голова ОВА.

Павлюк додав, що сподівається на розуміння містян. Ситуація в Ірпені залишається складною.