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Глава Київської ОВА попросив не поспішати з поверненням до Ірпеня

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Київська область, Четвер 31 березня 2022 17:32
Глава Київської ОВА попросив не поспішати з поверненням до Ірпеня Фото: Олександр Павлюк facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк поділився оперативною інформацією щодо ситуації в звільнених населених пунктах області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення очільника області.

Генерал-лейтенант застеріг вимушених переселенців від негайного повернення в Ірпінь. За словами Павлюка, говорити про повернення місцевих мешканців занадто рано. Ворог замінував усе місто та постійно обстрілює Ірпінь артилерією.

"Тільки, коли пройдуть всі заплановані етапи операції з зачистки, розмінування, перевірки поліцією житлових комплексів, можна буде говорити про повернення жителів до Ірпеня та інших звільнених населених пунктів. Про це ми повідомимо всіма офіційними джерелами кожного з вас", – додав голова ОВА.

Павлюк додав, що сподівається на розуміння містян. Ситуація в Ірпені залишається складною.

До слова, російські окупанти зібралися покинути Чорнобильську АЕС через опромінення.

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