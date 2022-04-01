Ситуация в Киевской области: оккупанты удерживают Бучу, а Броварской район - минируют
По состоянию на 1 апреля, российско-оккупационные войска продолжают удерживать город Буча. При этом заминированы ряд населенных пунктов Броварского района, а в Вышгородском - гуманитарная катастрофа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"Рашисты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы с Республикой Беларусь. Отмечается движение совместных колонн техники различного количества российского врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), которые были похищены российскими оккупантами во время временной оккупации территорий", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг осуществляет изъятие награбленного имущества.
"На временно оккупированных территориях российский враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая передвижение мирных жителей, используя дома и квартиры местных жителей для размещения персонала, держа в заложниках местных жителей и активистов", - указано в пресс-центре.
Как отмечают в ОГА, мародерство и насилие оккупантами над гражданами Украины продолжается.
Наиболее опасные направления:
- населенные пункты вдоль Житомирской трассы
- Буча - Ворзель - Гостомель
- Немешаево
- Дмитриевская община
- Макаровская община
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодымерской общин.
Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский и Фастовский районы
Ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в повышенной готовности.
Бучанский район
- Ситуация напряженная, но контролируемая.
- Макаровская и Ирпенская общины - под контролем ВСУ
- Гостомельська община - враг покинул поселок
- Бучанская община - враг окопался
- Много разрушенной инфраструктуры
Броварской район
- Барышевская, Калитянская и Великодимерская общины - много минирований
- Много разрушенной инфраструктуры
Вышгородский район
- Иванковская, Дымерская и Полесская общины - гуманитарная катастрофа
- Славутич - заблокирован
Напомним, в Буче городские власти призывают пока не возвращаться тех, кто вынужденно покинул свои дома. Поскольку есть опасность - город до сих пор находится под оккупацией.
Добавим, недавно глава Киевской ОВА Александр Павлюк попросил не спешить с возвращением в Ирпень ведь враг заминировал весь город и постоянно обстреливает артиллерией.
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