Ситуация в Киевской области: оккупанты удерживают Бучу, а Броварской район - минируют

По состоянию на 1 апреля, российско-оккупационные войска продолжают удерживать город Буча. При этом заминированы ряд населенных пунктов Броварского района, а в Вышгородском - гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Рашисты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы с Республикой Беларусь. Отмечается движение совместных колонн техники различного количества российского врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), которые были похищены российскими оккупантами во время временной оккупации территорий", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг осуществляет изъятие награбленного имущества.

"На временно оккупированных территориях российский враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая передвижение мирных жителей, используя дома и квартиры местных жителей для размещения персонала, держа в заложниках местных жителей и активистов", - указано в пресс-центре.

Как отмечают в ОГА, мародерство и насилие оккупантами над гражданами Украины продолжается.

Наиболее опасные направления:

населенные пункты вдоль Житомирской трассы

Буча - Ворзель - Гостомель

Немешаево

Дмитриевская община

Макаровская община

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодымерской общин.

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский и Фастовский районы

Ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в повышенной готовности.

Бучанский район

Ситуация напряженная, но контролируемая.

Макаровская и Ирпенская общины - под контролем ВСУ

Гостомельська община - враг покинул поселок

Бучанская община - враг окопался

Много разрушенной инфраструктуры

Броварской район

Барышевская, Калитянская и Великодимерская общины - много минирований

Много разрушенной инфраструктуры

Вышгородский район