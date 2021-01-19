ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет

Київ, Вівторок 19 січня 2021 08:55
Учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет
Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Українські учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання. В регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою, учні 9 та 11 класів зможуть повернутися до повноцінного очного навчання.

Про це у Telegram заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що повернення учнів випускних класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним і важливим.

"Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності COVID-19 будуть контрольованими, буду підіймати питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти", - заявив Шкарлет.

Міністр зазначив, що також планується відновлення повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів.

"Тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшко", - додав він.

Раніше Шкарлет повідомляв, що після локдауну молодші класи зможуть повернутися до повноформатного навчання.

Також РБК-Україна писало, що влада Києва просили уряд відновити очне навчання молодшої школи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство МіносвітишкольникиКарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся