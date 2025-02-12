Ситуация на фронте для Украины не так ужасна, как в начале 2024 года, - доклад IISS

Ситуация для Украины не так ужасна, как в начале 2024 года. В ближайшее время она по-прежнему будет полагаться на поддержку Запада и улучшение управления личным составом, чтобы избежать дальнейших неудач на поле боя.

Ведущий центр по исследованию безопасности отмечает, что хотя 2024 год был трудным для Украины на поле боя, ее вооруженным силам удалось ограничить территориальные завоевания России и нанести ей значительные потери. Эти результаты, достигнутые, несмотря на острую нехватку боеприпасов в Украине в первой половине 2024 года и трудности с живой силой, показывают, что успехи России на поле боя, безусловно, не являются решающими.

По оценке IISS, Вооруженные силы Украины в настоящее время не сталкиваются с критической ситуацией в отношении оборудования. Однако им, вероятно, понадобится значительно больше оружия, особенно современных систем западного производства, чтобы надежно остановить российское наступление. Начало наступления и освобождение оккупированной территории потребует значительно больше материальных средств. Если Запад сократит или прекратит свою поддержку, ситуация серьезно ухудшится в среднесрочной перспективе.

Главная проблема

"Тем не менее, главная проблема, с которой Украина сталкивается в настоящее время, - это личный состав, особенно в плане управления и распределения", - отмечает центр.

В частности, несколько недавно сформированных бригад, например, 152-я и 155-я, прошли через хаотичный процесс формирования. Эти недавно сформированные бригады, такие как 150-я механизированная, были отправлены в те части линии фронта, которые пережили одни из самых тяжелых боев и понесли значительные потери, отмечают в IISS.

По данным центра, эти проблемы с командованием и управлением личным составом регулярно упоминаются украинцами как сдерживающий фактор для добровольного прохождения службы. Самые элитные и престижные подразделения Украины рекламируют и набирают напрямую и имеют меньше проблем с нехваткой личного состава.

"Если Украина решит эти проблемы, она может заметно улучшить свои военные возможности. В стране по-прежнему достаточно немобилизованных кадров, чтобы полностью укомплектовать свои истощенные подразделения, а ее потребность оценивается в 50 000-100 000 дополнительных военнослужащих", - говорится в сообщении.