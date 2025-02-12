Ситуація на фронті для України не така жахлива, як на початку 2024 року, - доповідь IISS

Ситуація для України не така жахлива, як на початку 2024 року. Найближчим часом вона, як і раніше, покладатиметься на підтримку Заходу і поліпшення управління особовим складом, щоб уникнути подальших невдач на полі бою.

Провідний центр з дослідження безпеки зазначає, що хоча 2024 рік був важким для України на полі бою, її збройним силам вдалося обмежити територіальні завоювання Росії та завдати їй значних втрат. Ці результати, досягнуті, незважаючи на гостру нестачу боєприпасів в Україні в першій половині 2024 року і труднощі з живою силою, показують, що успіхи Росії на полі бою, безумовно, не є вирішальними.

За оцінкою IISS, Збройні сили України наразі не стикаються з критичною ситуацією щодо обладнання. Однак їм, ймовірно, знадобиться значно більше зброї, особливо сучасних систем західного виробництва, щоб надійно зупинити російський наступ. Початок наступу та звільнення окупованої території потребуватиме значно більше матеріальних засобів. Якщо Захід скоротить або припинить свою підтримку, ситуація серйозно погіршиться в середньостроковій перспективі.

Головна проблема

"Тим не менш, головна проблема, з якою Україна стикається нині, - це особовий склад, особливо в плані управління та розподілу", - зазначає центр.

Зокрема, кілька нещодавно сформованих бригад, наприклад, 152-га і 155-та, пройшли через хаотичний процес формування. Ці нещодавно сформовані бригади, такі як 150-та механізована, були відправлені в ті частини лінії фронту, які пережили одні з найважчих боїв і зазнали значних втрат, зазначають в IISS.

За даними центру, ці проблеми з командуванням і управлінням особовим складом регулярно згадуються українцями як стримуючий фактор для добровільного проходження служби. Найелітніші та найпрестижніші підрозділи України рекламують і набирають напряму та мають менше проблем із нестачею особового складу.

"Якщо Україна вирішить ці проблеми, вона може помітно поліпшити свої військові можливості. У країні, як і раніше, достатньо немобілізованих кадрів, щоб повністю укомплектувати свої виснажені підрозділи, а її потреба оцінюється в 50 000-100 000 додаткових військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.