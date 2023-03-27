Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Только что провел заседание Ставки - впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь - в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области", - заявил он.

По словам президента, командующие оперативных направлений доложили фактическую ситуацию на фронте.

"Генерал Сырский, генерал Тарнавский - они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север. Был доклад Главкома, руководителя ГУР МО", - добавил он.

Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта - от Херсонской до Харьковской области.

"Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, за Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев - и не только за время полномасштабной войны, но и за время с 14-го года", - подчеркнул он.

Напомним, 21 марта Зеленский провел Ставку, на которой поднимался вопрос обстановки на основных направлениях фронта и календаря поступления военной помощи от союзников.

При этом 17 марта на Ставке поднимался вопрос о ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

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