Ситуация на фронте сегодня 8 мая

Украинские военнослужащие отбили около 30 атак россиян в Донецкой области и уничтожили два склада боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.
За эти сутки противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.
На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел.
Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Ивановского и Часового Яра.
Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Великая Новоселка. Совершил обстрелы Парасковеевки, Новомихайловки и Угледара.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем в течение суток произвели обстрелы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.
Среди них - Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Херсон.
В Скадовске отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительную часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.
Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через сухогруз, через порт города Бердянск.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками был уничтожен разведывательный БпЛА типа "Zala".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные цели противника.
Напомним, что украинские военнослужащие уничтожили 50 военных РФ на Лиманском и Купянском направлениях.
По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 540 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 194 970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.
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