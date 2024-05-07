Ситуация на фронте сегодня 7 мая

Украинские воины отбили атаки россиян на левобережье Днепра и возле села Невское в Луганской области, а также поразили вражеский миномет "Тюльпан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 64 боевых столкновения. В общем, враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Белополье, Хотень, Запселье Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 2 атаки в районе населенного пункта Невское Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационный удар северо-западнее населенного пункта Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Калиново, Новоалександровка, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Нанес авиаудар в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львовское, Инженерное, Антоновка Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления и 5 районам сосредоточения личного состава противника.