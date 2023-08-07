Ситуация на фронте сегодня 7 августа

Украинские военные продолжают вести наступательные действия в Запорожской области, сдержали атаки врага в районе Марьинки и уничтожили российскую станцию РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось около 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Михальчина-Слобода, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка и Нескучное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского в Луганской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Марково и Часов Яр.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Камышеваха, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Ольговка, Садовое, Херсон и Кизомыс Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника.