Ситуация на фронте сегодня 6 октября

Украинские войска наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отбили российские атаки вблизи Макеевки (Луганская область) и уничтожили средство ПВО оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации нашей территории.

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам, в результате чего, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В течение суток состоялось 28 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 33 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожено 25 вражеских "шахедов".

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Волковка, Степное, Новодмитровка, Поповка Сумской области; Волчанск, Гатище, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле населенных пунктов Подолы, Ивановка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности Каменка, Двуречная, Берестовое, Кисловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Пески-Радьковские Харьковской области, Белогоровка Луганской области и Спорное, Веселое Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Хромовое, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка и Константиновка.

Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Водяное. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Урожайное, Сторожевое Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись населенные пункты Антоновка и Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника.