Ситуация на фронте сегодня 5 октября

Украинская армия ведет наступление на двух направлениях, отразила более 10 атак россиян вблизи Марьинки и уничтожила вражескую станцию РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 30 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, Российская Федерация атаковала Украину 29 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Противовоздушной обороной уничтожено 24 вражеских "шахеды".

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационный удар возле Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Старая Гута, Гаврилова Слобода, Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Барановка, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Ивановки, Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Клещиевки и Иванополье Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Предтечино, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка.

Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе юго-восточнее Работино Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новодаровки и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новодаровка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Гавриловка, Красный Маяк, Ольговка, Понятовка, Херсон, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника.