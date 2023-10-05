Еще почти 600 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине
Украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 280470 (+580) человек ликвидировано;
- танков - 4757 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 9052 (+26) ед.;
- артиллерийских систем - 6643 (+31) ед.;
- РСЗО - 804 (+2) ед.;
- средства ПВО - 540 ед.;
- самолетов - 315 ед.;
- вертолетов - 316 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5121 (+8) ед.;
- крылатые ракеты - 1530 (+1) ед.;
- корабли/катера - 20 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8980 (+18) ед.;
- специальная техника - 948 (+2) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска продвинулись вперед возле Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.
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