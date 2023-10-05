Еще почти 600 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине

Украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 280470 (+580) человек ликвидировано;

танков - 4757 (+12) ед.;

боевых бронированных машин - 9052 (+26) ед.;

артиллерийских систем - 6643 (+31) ед.;

РСЗО - 804 (+2) ед.;

средства ПВО - 540 ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5121 (+8) ед.;

крылатые ракеты - 1530 (+1) ед.;

корабли/катера - 20 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8980 (+18) ед.;

специальная техника - 948 (+2) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска продвинулись вперед возле Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.