Ситуация на фронте сегодня 4 января

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Богдановки (Донецкая область) и поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток состоялось 44 боевых столкновения. В общем враг нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Степок, Поповка, Константиновка, Чуйковка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоновое Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Григорьевка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационный удар вблизи Георгиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 7 атак у Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Нововоронцовка, Берислав, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Херсон, Станислав Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.

Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области.

Успехи ВСУ

Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 3 пункта управления противника.