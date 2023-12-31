Ситуация на фронте сегодня 31 декабря

Украинские военные отразили 13 атак противника на Херсонском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 7 артиллерийских средств противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по Днепру и Одессе, ракету "Искандер" по Запорожью и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам центральной части города Харькова.

Противовоздушной обороной уничтожена управляемая ракета Х-59. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые и многоквартирные дома, гостиница, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Архиповка Черниговской области ;

; Толстодубово Сумской области ;

; Синьковка, Песчаное Харьковской области ;

; Новоселовское, Стельмаховка, Надежда, Белогоровки Луганской области ;

; Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области ;

; Тягинка и Херсон Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника возле Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку от Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки кафиров западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 358 270 военных.