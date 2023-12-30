Около 750 оккупантов за сутки и больше десятка артсистем. Новые потери РФ
Потери России в войне в Украине на утро субботы, 30 декабря, за сутки составили 750 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 358 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков, 15 БПЛА и 20 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 358 270 (+750) человек ликвидировано;
- танков - 5969 (+16) ед.;
- боевых бронированных машин - 11 053 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 8434 (+17) ед.;
- РСЗО - 939 (+1) ед.;
- средства ПВО - 621 (+1) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6554 (+15) ед.;
- крылатые ракеты - 1708 (+88) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 244 (+29) ед.;
- специальная техника - 1260 (+6) ед.
Актуальная ситуация на фронте
По данным карты Института изучения войны, Силы обороны продвинулись к югу от Спирного, что в 27 километрах к северо-востоку от Бахмута.
Согласно выводам расследователей ВВС, за последние две недели на войне в Украине были ликвидированы по меньшей мере пять высших офицеров Вооруженных сил РФ.
В течение минувших суток на фронте зафиксированы 56 боевых столкновений.
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