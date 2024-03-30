Ситуация на фронте сегодня 30 марта

Атаки россиян

В целом, враг нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed" и крылатые ракеты различных типов. Данные по атаке уточняются.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Кириковка Сумской области; Бочковое, Успеновка, Хрипуны, Изюмское, Зыбино, Лиман Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Андреевка, Часов Яр, Ивановское, Александрополь, Карловка, Курахово, Бердичи, Невельское, Новобахмутовка, Межевое, Яснобродовка, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоданиловка и Роботино в Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки вблизи населенных пунктов Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 3 раза атаковал позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.