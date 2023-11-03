Ситуация на фронте сегодня 3 ноября

Украинские войска наступают на двух направлениях, отбили 14 атак оккупантов вблизи Донецка и уничтожили два склада боеприпасов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 53 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Елино, Костобобров Черниговской области; Середина-Буда, Владимировка, Степок Сумской области; Плетеневка, Волчанск, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 7 атак.

Противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки, Петропавловки, Новоосиново и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Пролетарского Харьковской области и Серебрянского лесничества, Северска Донецкой области.

Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Верхнекаменское, Торское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромового Донецкой области.

Нанес авиационный удар в районе Хромового Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Всего здесь Силы обороны отбили 17 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 14 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось более 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Победа, Марьинка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Водяного, Угледара, Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Пречистовка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 разведывательных БпЛА, 24 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 ракету Х-59 врага.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств противника.