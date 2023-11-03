Ситуация на фронте сегодня 3 ноября
Украинские войска наступают на двух направлениях, отбили 14 атак оккупантов вблизи Донецка и уничтожили два склада боеприпасов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
В течение суток состоялось 53 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.
Ситуация на фронтах
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Елино, Костобобров Черниговской области; Середина-Буда, Владимировка, Степок Сумской области; Плетеневка, Волчанск, Бологовка Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 7 атак.
Противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки, Петропавловки, Новоосиново и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Пролетарского Харьковской области и Серебрянского лесничества, Северска Донецкой области.
Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Верхнекаменское, Торское, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромового Донецкой области.
Нанес авиационный удар в районе Хромового Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Всего здесь Силы обороны отбили 17 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 14 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось более 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Победа, Марьинка, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Водяного, Угледара, Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Пречистовка, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Работино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Солончаки Николаевской области.
Наступление ВСУ
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 разведывательных БпЛА, 24 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 ракету Х-59 врага.
Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств противника.
Напомним, что общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 303 270 военных.
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