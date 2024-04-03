Ситуация на фронте сегодня 3 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 75 боевых столкновений. Враг активизировал атаки на Лиманском направлении и продолжает давить на Силы обороны на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 2 ракетных и 78 авиационных ударов, осуществил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 4 БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Волфино, Александровка, Новоселица, Краснополье Сумской области;

Синьковка, Липцы Харьковской области; Белогоровка, Верхнекаменское Луганской области; Терны, Ямполовка, Григорьевка, Ступочки, Бердичи, Курдюмовка, Новобахмутовка, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Александрополь, Водяное, Угледар Донецкой области;

Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении защитники отбили 10 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Спирне, Клещеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак у населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 8 раз атаковал позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийским системам, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.