Украина вышла на новый этап ударов по глубокому тылу РФ, - ISW
Последняя атака беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан, свидетельствует о переломе в стратегии Украины в нанесении ударов по объектам в глубоком тылу Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете напомнили, что 2 апреля украинские дроны атаковали мощности нефтеперерабатывающего завода "Танеко" в городе Елабуга, Республика Татарстан. В ISW обратили внимание на тот факт, что это предприятие расположено на расстоянии более 1200 километров от границы Украины с РФ.
По данным агентства Reuters, подобные регулярные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке около 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.
"2 апреля произошли первые украинские удары по Татарстану, и расстояние целей от границ Украины является значительным переломом в продемонстрированной способности Украины наносить удары на большие расстояния в глубоком российском тылу. По оценкам ISW, такие украинские удары являются необходимым компонентом украинской кампании по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые поставляют и поддерживают российскую армию", - говорится в отчете.
Атаки дронов по предприятиям в Татарстане
2 апреля украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ. Дроны поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в особой экономической зоне "Алабуга" возле города Елабуга. Это более чем в 1000 километрах от границы с Украиной.
По данным источников РБК-Украина в спецслужбах, это была операция ГУР Минобороны. Кроме НПЗ, беспилотники также поразили завод по сборке "Шахедов".
Подробнее об атаках на заводы в Татарстане и их последствиях - в материале РБК-Украина.
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