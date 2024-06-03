Ситуация на фронте сегодня 3 июня

С начала текущих суток, 3 июня, зафиксировано 28 боевых столкновений. Враг совершил 472 обстрела позиций наших бойцов и населенных пунктов из разных типов вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг активных штурмовых действий не проводил. Наши бойцы наращивают оборонительные возможности.

На Купянском направлении продолжается атака россиян в районе Невского. Ситуация напряженная.

На Лиманском направлении враг безуспешно пытался приблизиться к позициям Сил обороны в районе Тернов.

На Северском направлении россияне совершили уже 5 попыток прорвать наши оборонительные рубежи в районах Выемки и Раздоловки. Одна атака отбита, четыре - продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении отбита атака врага в районе Клищеевки. Сейчас бои продолжаются возле Ивановского. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация и в дальнейшем обостренная. Сейчас продолжается 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского.

На Кураховском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Парасковиевки и Водяного. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении остановлены две попытки россиян продвинуться в направлениях Роботино и Малой Токмачки.

На Приднестровском направлении отбита атака врага в районе Крынок.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавил Генштаб.

Наступление России

В начале мая Российская Федерация начала наступление на севере Харьковской области. Враг дошел до Волчанска и сейчас контролирует около 30% его территории.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), террористы вероятно продвинулись на Харьковском направлении, Донбассе и районе Крынок.