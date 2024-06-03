Ситуация на фронте сегодня 3 июня
С начала текущих суток, 3 июня, зафиксировано 28 боевых столкновений. Враг совершил 472 обстрела позиций наших бойцов и населенных пунктов из разных типов вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг активных штурмовых действий не проводил. Наши бойцы наращивают оборонительные возможности.
На Купянском направлении продолжается атака россиян в районе Невского. Ситуация напряженная.
На Лиманском направлении враг безуспешно пытался приблизиться к позициям Сил обороны в районе Тернов.
На Северском направлении россияне совершили уже 5 попыток прорвать наши оборонительные рубежи в районах Выемки и Раздоловки. Одна атака отбита, четыре - продолжаются. Ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении отбита атака врага в районе Клищеевки. Сейчас бои продолжаются возле Ивановского. Ситуация контролируемая.
На Покровском направлении ситуация и в дальнейшем обостренная. Сейчас продолжается 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского.
На Кураховском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Парасковиевки и Водяного. Силы обороны контролируют ситуацию.
На Ореховском направлении остановлены две попытки россиян продвинуться в направлениях Роботино и Малой Токмачки.
На Приднестровском направлении отбита атака врага в районе Крынок.
"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - добавил Генштаб.
Наступление России
В начале мая Российская Федерация начала наступление на севере Харьковской области. Враг дошел до Волчанска и сейчас контролирует около 30% его территории.
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), террористы вероятно продвинулись на Харьковском направлении, Донбассе и районе Крынок.
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