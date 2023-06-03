Ситуация на фронте сегодня 3 июня

Вражеские атаки

За прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка и Гремяч Черниговской области;

Нововасиловка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Бессалевка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области,

а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пильна, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Зибино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Одрадно в Харькове

На Купянском направлении в течение суток прошедших противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Ивановки и Спорного.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области, а также ракетный - по Дружковке.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течении минувших суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села. Нанес авиаудары по Марьинке и Екатериновке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население до прохождения военной службы разными способами.

Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Агитируют подписать контракт на 3-5 месяцев военной службы.