Ситуация на фронте сегодня 28 февраля

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян возле Ивановского (Донецкая область) и поразили одну станцию РЭБ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 79 боевых столкновений.

В целом враг нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, церковь, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Плоское, Бударки, Варваровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Прогресс Черниговской области; Фотовиж, Середина-Буда, Старая Гута Сумской области; Стрелечья, Лукьянцы, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Табаевка, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Западное, Синьковка, Ивановка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Терны и Раздоловка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Васютинское и Часов Яр Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Часов Яр, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Нетайлово Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Керамик, Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Угледар, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Работино Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов среди них Львове, Понятовка Херсон, Антоновка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 3 попытки штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника.