Ситуация на фронте сегодня 28 июля

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушений и повреждений получила портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в том числе Нововасиловка, Старая Гута, Искрисковщина, Волфино, Беловоды, Покровка Сумской области и Гурьев Казачок, Уды, Бочково, Малая Волчья, Бударки.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Новоосиново Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Торское, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Раздолевка, Миньковка, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Георгиевки, Марьинки, Кураховки, Победы и Новомихайловкы Донецкой области.

На Шахтерском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. В районах Ровно и Макаровки Донецкой области противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Новоберислава Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Змиевка, Одрадокаменка, Львов, Токаревка, Антоновка и Разлив Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа Шахед-136 и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.