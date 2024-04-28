Оккупанты продвинулись под Авдеевкой и давят на нескольких направлениях: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов на север от Авдеевки и на запад от Донецка. Также захватчики давят на большинстве направлений, вместе с тем, украинские защитники отбивают вражеские атаки и штурмы.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ активизировали операции северо-западнее Сватово и, как сообщается, захватили Кислевку по состоянию на 27 апреля. Российские "военкоры" утверждали вечером 26 апреля, что оккупанты якобы прорвали оборону ВСУ в Кислевке, и якобы захватили весь населенный пункт по состоянию на 27 апреля.

Также российские блоггеры утверждали, что путинские войска продвинулись на глубину до 1,85 км вдоль железнодорожного пути, пролегающего через Кисловку, и что будто бы полуокружили соседние силы ВСУ в Котляровке.

При этом эксперты ISW пока не обнаружили визуального подтверждения этих российских заявлений.

Также бои продолжались северо-западнее Сватово в районе Берестового, Кислевки и Стельмаховки. 27 апреля бои продолжались юго-западнее Сватово и в районе Кременной, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Бои продолжались в районе Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, возле Невского и Тернов и Заречного, в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки, говорится в отчете.

Украинский сержант, действующий вблизи Серебрянского леса, сказал Guardian в интервью, опубликованном 27 апреля, что войска РФ имеют артиллерийское преимущество пять к одному над силами ВСУ в этом районе, которое сержант описал как "более или менее стабильное" по сравнению с иными напряженными участками фронта.

Операция №2 - Донецкая область

27 апреля на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) в районе Спорного и Выемки (оба юго-восточнее Северского) продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

27 апреля войска РФ продолжали наступательные действия в районе н.п. Часов Яр, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что на восточной окраине Часового Яра продолжаются тяжелые бои и что путинские войска пытаются зачистить позиции в лесной зоне к востоку от Часового Яра.

Один блоггер утверждал, что войска РФ вроде бы также продвигаются к югу от заповедника Ступки-Голубовского 2 (юго-восточнее н.п. Часов Яр) и двигаются параллельно трассе Т0504 Бахмут - Ивановское - Константиновка.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские атаки вблизи Нового микрорайона (восточная часть н.п. Часов Яр); восточнее Часового Яра около Ивановского; и юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки.

Войска РФ недавно подтвердили наступление западнее города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 27 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в центре Красногоровки в направлении кольца.

Некоторые российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ якобы начинают зачищать кирпичный завод в западной Красногоровке, хотя аналитики ISW еще не наблюдали визуальных доказательств контроля российскими войсками позиций в районе кирпичного завода.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении боевых действий к западу от Донецка вблизи Георгиевки и юго-западнее Донецка возле Парасковеевки и Победы.

Российские источники продолжали утверждать, что путинские войска якобы полностью контролировали Новомихайловку (юго-западнее Донецка).

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 27 апреля.

Российский "военкор" рассказывал, что оккупанты якобы продвинулись на 400 метров в глубину близ Урожайного и на 100 метров в глубину у Старомайорского (оба южнее Великой Новоселки), но в ISW не наблюдали визуальных доказательств этих российских заявлений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска атаковали восточнее Великой Новоселки в районе Угледара возле Водяного, юго-восточнее Великой Новоселки около Пречистовки и к югу от Великой Новоселки близ Урожайного и Старомайорского.

"Южная ось"

27 апреля продолжались позиционные боевые действия на западе Донецкой области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

Недавно украинские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в оккупированной части Запорожской области. На видео с геолокацией, опубликованном 27 апреля, видно, как ВСУ наносят удар по железнодорожному мосту к западу от Черниговки (к северо-западу от Мелитополя).

27 апреля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок.

Российский военкор рассказывал, что украинские силы сохраняют незначительное присутствие возле Антоновского моста.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке от 27 апреля рассказали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 71 боевое столкновение.

Кроме того, в военном командовании отметили, что самая горячая ситуация наблюдается на Авдеевском направлении.

Добавим, по словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российские кафиры продолжают наступать в районе Очеретино. Он добавил, что в настоящее время часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем ВСУ. Также офицер рассказал, что в этот район введены дополнительные силы и средства из резерва Сил обороны.