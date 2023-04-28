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Ситуация на фронте сегодня 28 апреля

Фото: Военный ВСУ (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные отразили более 40 атак в Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам. К сожалению, есть попадания. Погибли и получили ранения мирные люди.

Всего в течение суток противник совершил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Нашими защитниками уничтожена 21 крылатая ракета, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня. От ракетного террора россиян пострадали города Умань (Черкасская область), Днепр и Украинка (Киевская область).

По предварительной информации погибли более 20 гражданских людей, среди них 3 детей. Повреждено более десяти многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанес 28 авиационных ударов и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток совершил более 40 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. В течение суток враг:

  • нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка и Леоновка;
  • осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Свободная Слобода, Искрисковщина, Волфин и Обода Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области; Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Временного Яра.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Среди них - Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Высокое Запорожской области; Мыловое, Берислав, Одрадокаменка, Веселое, Антоновка, Херсон и Белозерка Херсонской области.

Противник продолжает использовать учебные заведения временно захваченных территорий в своих целях, обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

Так, в населенном пункте Лубянка Луганской области в здании местной школы дислоцируются военнослужащие российских оккупационных войск. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением детьми и преподавательским составом.

Местную больницу города Каланчак Херсонской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда, в течение 27 апреля, было завезено большое количество тяжелораненых россиян. Для перевозки своих раненых враг использовал медицинский грузовик на базе КАМАЗ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии вместе с тем поразили 3 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, что российская авиация нанесла очередной удар управляемыми авиабомбами по приграничной Черниговской области. В результате обстрела были повреждены гражданские дома.

Российские военные продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке нашей страны. Однако ВСУ отбивают атаки и не дают врагу продвинуться.

Рядом с Запорожской атомной электростанцией на этой неделе взорвалась мина.

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