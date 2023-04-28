Россияне сосредоточили наступление на Бахмут и Авдеевку, - британская разведка

Российские военные продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке нашей страны. Однако ВСУ отбивают атаки и не дают врагу продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как свидетельствуют данные, главные бои проходят на востоке Украины. Там оккупанты сосредоточились на трех направлениях. Они атакуют в районе Бахмута, западнее Донецка в районе Авдеевки и на линии Купянск-Лиман.

Кроме этого, продолжаются столкновения военных на юге Украины в Херсонской и Запорожской областях. По указанным направлениям фронта враг занял оборону.

Также оккупанты активно обстреливают всю линию фронта и прифронтовые населенные пункты. Россияне используют тяжелое вооружение и авиацию против военных и мирного населения.

Фото: данные разведки (twitter.com/DefenceHQ)