Россияне сосредоточили наступление на Бахмут и Авдеевку, - британская разведка
Российские военные продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке нашей страны. Однако ВСУ отбивают атаки и не дают врагу продвинуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как свидетельствуют данные, главные бои проходят на востоке Украины. Там оккупанты сосредоточились на трех направлениях. Они атакуют в районе Бахмута, западнее Донецка в районе Авдеевки и на линии Купянск-Лиман.
Кроме этого, продолжаются столкновения военных на юге Украины в Херсонской и Запорожской областях. По указанным направлениям фронта враг занял оборону.
Также оккупанты активно обстреливают всю линию фронта и прифронтовые населенные пункты. Россияне используют тяжелое вооружение и авиацию против военных и мирного населения.
Фото: данные разведки (twitter.com/DefenceHQ)
Ранее британская разведка назвала истинную причину отмены пропагандистской акции "Бессмертный полк" на территории России. Власти были обеспокоены тем, что участники акции подчеркнут масштабы недавних потерь России в войне с Украиной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.