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Россияне сосредоточили наступление на Бахмут и Авдеевку, - британская разведка

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 17:40
Россияне сосредоточили наступление на Бахмут и Авдеевку, - британская разведка Фото: россияне сосредоточили наступление на Бахмут и Авдеевку (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные продолжают штурмовать позиции украинских защитников на востоке нашей страны. Однако ВСУ отбивают атаки и не дают врагу продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как свидетельствуют данные, главные бои проходят на востоке Украины. Там оккупанты сосредоточились на трех направлениях. Они атакуют в районе Бахмута, западнее Донецка в районе Авдеевки и на линии Купянск-Лиман.

Кроме этого, продолжаются столкновения военных на юге Украины в Херсонской и Запорожской областях. По указанным направлениям фронта враг занял оборону.

Также оккупанты активно обстреливают всю линию фронта и прифронтовые населенные пункты. Россияне используют тяжелое вооружение и авиацию против военных и мирного населения.

Россияне сосредоточили наступление на Бахмут и Авдеевку, - британская разведка

Фото: данные разведки (twitter.com/DefenceHQ)

Ранее британская разведка назвала истинную причину отмены пропагандистской акции "Бессмертный полк" на территории России. Власти были обеспокоены тем, что участники акции подчеркнут масштабы недавних потерь России в войне с Украиной.

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