Ситуация на фронте сегодня 27 ноября

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, нанесли удар по району сосредоточения личного состава РФ и отбили более 25 атак в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 79 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Владимировка, Веселовка, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 12 атак.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное, Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отражена 21 атака.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили 9 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Кураховка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Вербовое, Малые Щербаки, Пятихатки, Каменское, Степногорск, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник из артиллерии обстрелял город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.