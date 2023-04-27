Ситуация на фронте сегодня 27 апреля

Украинские бойцы отразили 35 атак россиян в Донецкой области и уничтожили средство противовоздушной обороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В эти сутки противник нанес 25 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также, ночью, враг нанес 5 ракетных ударов по Николаеву, пострадали среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ. В течение суток враг:
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные атаки в направлении Богдановки.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское.
На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районах населённых пунктов Красногоровка и Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого столкновения. Среди них - Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав Херсонской области.
Для пополнения потерь в живой силе, российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью, или в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, за терроризм.
По имеющейся информации, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 захватчиков. Также известно, что вместо заключения осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
Сбито 5 враждебных БПЛА разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии, вместе с тем, поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.
Напомним, что в четверг, 27 апреля, украинские защитники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области.
По данным утра четверга, 27 апреля, украинские военные ликвидировали в сутки 510 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 БПЛА и 16 ББМ.
Украинские артиллеристы атаковали российских оккупантов на Бахмутском направлении. Защитники уничтожили миномет и боекомплект противника.
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