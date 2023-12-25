Ситуация на фронте сегодня 25 декабря

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян в районе Богдановки (Донецкая область) и уничтожили два склада с боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 76 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 19 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Волфино Рясное, Садки Сумской области; Ивашки, Уды, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 24 атаки врага в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Терны, Диброва, Северск, Выемка, Спорное, Веселое Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них: Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них: Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области: Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них: Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись: Тягинка, Антоновка, Херсон и Солончаки, Куцуруб Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.