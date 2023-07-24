Ситуация на фронте сегодня 24 июля

Украинские военные наступают на двух направлениях в Запорожской области, а также уничтожили 9 артиллерийских средств врага на огневых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области.

Из минометов и артиллерии обстреляны районы более 15 населенных пунктов, в частности: северо-восточнее Леоновки Черниговской области; восточнее Бояро-Лежачей, Угроиды, юго-восточнее Поповки Сумской области и Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачья Лопань, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары фиксировались возле Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спирного, Раздоловки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Ивановское, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области.

В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимильяновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Казацкое Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины.

В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области, с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат", которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье. Также, вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских людей.

В то же время, российские оккупанты продолжают использование гражданской медицинской инфраструктуры временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В населенном пункте Раденск Херсонской области, российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там, на лечении, находятся десятки раненых оккупантов.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками было уничтожено 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.