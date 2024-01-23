Ситуация на фронте сегодня 23 января
Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Вербового (Запорожская область) и поразили пункт управления противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
В течение суток противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника:
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 8 ракет Х-22;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М";
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.
В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено:
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
В течение суток состоялось 42 боевых столкновения. Также враг нанес 81 авиационный удар и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и около 100 раненых гражданских лиц, среди которых есть дети.
Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, школы, спортивный комплекс и другая гражданская инфраструктура в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.
Ситуация на фронтах
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гатище Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Архиповка Черниговской области; Поповка, Атинское, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Нестерно, Комиссарово Харьковской области.
На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки в районах Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки неподалеку Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки Донецкой области.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 2 атаки у Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.
Также противник нанес авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался восстановить утраченное положение.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Чаривне, Малые Щербаки, Степное, Лобково, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку Качкаровки, Милового, Берислава Херсонской области.
Артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Михайловка, Саблуковка, Берислав, Садовое, Антоновка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области. Также оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Ивановка Херсонской области.
Наступление ВСУ
Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 378 тысяч военнослужащих.
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