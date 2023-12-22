Ситуация на фронте сегодня 22 декабря

Украинские воины держат оборону на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили два пункта управления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. С улучшением погодных условий нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации и квадрокоптеров типа "FPV".

Враг продолжает проводить активные штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество авиаударов и артиллерийских обстрелов.

В течение суток произошло 60 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 33 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Костобобров Черниговской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Карповичи, Леонивка Черниговской области; Волфино, Басовка, Запселье Сумской области; Уды, Ветеринарное, Волчанск, Малая Волчья, Землянки, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районах Катериновки и Торецка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 17 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников.

Также враг нанес авиационные удары неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Враг нанес авиационные удары возле Работино и Орехова Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Львовское, Тягинка, Ивановка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Крынок Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 2 пункта управления противника.