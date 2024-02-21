Ситуация на фронте сегодня 21 февраля

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Степового (Донецкая область) и поразили радиолокационную станцию противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 51 боевое столкновение.

В общем враг нанес 3 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Меловое, Ольховатка, Григорьевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Гремяч, Елино Черниговской области; Поповка, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 попытки наступления возле Синьковки и Табаевки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 4 атаки вблизи Тернов и Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области и Лимана, Свято-Покровска, Северска Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражена атака неподалеку Клещиевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григорьевка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 12 атак врага у Степового, Ласточкино, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новопокровское, Новобахмутовка, Степовое, Семеновка, Орловка, Ласточкино Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Семеновка, Северное, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковиевка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Крынок и Чернобаевки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Херсон, Крынки, Ивановка, Тягинка, Токаревка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 2 попытки штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Также подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам горюче-смазочных материалов, 3 пунктам управления, 8 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.