Ситуация на фронте сегодня 21 декабря

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян в районе села Терны (Донецкая область) и уничтожили два склада с боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

С улучшением погодных условий противник нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации и квадрокоптеров типа "FPV".

Враг продолжает проводить активные штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество авиаударов и артиллерийских обстрелов.

В течение суток произошло 86 боевых столкновений.

Враг нанес 41 авиационный удар и совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Турья, Краснополье Сумской области; Веселое, Гатище, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 18 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Невского Луганской области и Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника у Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Сухая Балка, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 5 атак западнее Вербового Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Работино, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Крынок Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 11 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и понес значительные потери.

Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и артиллерийское средство противника.