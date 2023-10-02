Ситуация на фронте сегодня 2 октября

Украинские войска ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, отбили атаки россиян вблизи села Макеевка (Луганская область) и уничтожили вражеский пункт управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 22 боевых столкновения. Также, Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине применив 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 4 вражеских "Шахеды". В целом враг нанес 5 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степок Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Гремячка Черниговской области; Голышевское, Турья, Михайловское, Покровка, Поповка, Пономаренки Сумской области; Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Заречное, Спорное, Лиман Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Клещиевки и Александро-Шультино Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Григорьевка, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Степного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили 6 атак в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники отбили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары неподалеку населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковиевка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Богоявленка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага у Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Республиканец, Веселое, Тягинка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 артиллерийских средства противника.