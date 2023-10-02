ВСУ уничтожили еще 15 танков и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 510 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 15 танков, 18 беспилотников и почти 50 артиллерийских систем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 279080 (+510) человек ликвидировано;

танков - 4717 (+15) ед.;

боевых бронированных машин - 9000 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 6525 (+48) ед.;

РСЗО - 801 (+3) ед.;

средства ПВО - 540 (+3) ед.;

самолетов - 316 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5061 (+18) ед.;

крылатые ракеты - 1529 ед.;

корабли/катера - 20 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8909 (+26) ед.;

специальная техника - 938 (+5) ед.

Ситуация на фронте

Как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 2 октября, на фронтах за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Украинские воины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Авиация Сил обороны нанесла за сутки 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств врага.