Ситуация на фронте сегодня 2 ноября

Украинские бойцы ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отбили почти 20 атак россиян вблизи Марьинки и уничтожили вражескую станцию РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации нашей территории.

В течение суток состоялось 38 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар в неподалеку Могрицы Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Елино, Карповичи, Леонивка Черниговской области; Волфино, Могрица, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Здесь наши воины отбили 5 атак.

Противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Куриловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Выемки и Спирного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг 6 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также вел безуспешные штурмовые действия возле Южного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки и Южного Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Клещеевка, Курдюмовка, Белая Гора, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тоненькое Донецкой области, где Силами обороны отражено 5 атак. Нанес авиационные удары неподалеку Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 18 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Водяного и Старомайорского.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Чаривне, Роботино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Антоновка, Новокаиры, Приднепровское, Тягинка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Станислав, Берислав, Веселое, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.