Ситуация на фронте сегодня 2 апреля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 62 боевых столкновения.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино и Александровка Сумской области и Липцы Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Буда-Воробьевская и Клюсы Черниговской области; Чернацкое, Старая Гута, Алексеевка и Дмитровка Сумской области; Ветеринарное, Гатище, Плетеневка, Липцы Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Невское и Серебрянское лесничество на Луганщине; Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Андреевка, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка и Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Водяное и Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Новомихайловка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Токаревка, Велетенское и Михайловка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 18 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами" и ракетой. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

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