Ситуация на фронте сегодня 18 сентября

Украинские бойцы продолжают наступать на двух направлениях, отбили почти 10 вражеских атак в районе Марьинки и уничтожили один пункт управления РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений. Также, сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "шахедов".

В общем, в течение суток враг нанес 17 ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области; Нововасильевка, Старая Гута, Горки, Павловка, Высокое, Поповка Сумской области и Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берестового, Копанки, Шийковка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Новосадового Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили ряд атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Нанес авиационный удар в районе Бахмута Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Марково, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Калиново, Александрополь, Тоненькое, Северное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись такие населенные пункты как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Угледара и Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Казацкое, Никольское и Томина Балка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.