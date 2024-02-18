Ситуация на фронте сегодня 18 февраля

Украинские военные отразили 14 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 4 складам боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационные удары получили:

Стогнии, Черное, Садовод, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызовое Харьковской области ;

; Макеевка, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области;

Новосадово, Славянск, Краматорск, Семеновка, Очеретино, Бердичи, Тоненькое, Терны, Ивановское, Орловка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское Донецкой области ;

; Роботино, Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет401 350 военных.