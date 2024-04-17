Ситуация на фронте сегодня 17 апреля

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки оккупантов возле Водяного Донецкой области, и россияне пытались улучшить свое положение возле города Часов Яр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 4 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Утром враг ударил ракетами по городу Чернигову. По предварительным данным, в результате атаки погибли 17 человек, более 60 человек пострадали, из них 2 ребенка, спасены из-под завалов 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Леонивка Черниговской области; Сидоровка, Белая Береза и Белополье Сумской области.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергиевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Ямполовка, Торское и Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Нанес авиационный удар в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Дилиевки и Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское, Соловьево, Новокалиново, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новобахмутовка, Сокол и Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Георгиевки и Урожайного Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Тягинка, Ольговка, Понятовка, Инженерное, Веселое Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.