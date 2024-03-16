Ситуация на фронте сегодня 16 марта

Российские обстрелы

В целом, враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе отметили, что в результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Также подразделениями ВСУ были пресечены 2 попытки проникновения ДРГ противника в районах населенных пунктов Старая Гута и Брюски Сумской области.

Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Большая Писаревка, Старая Гута, Рыжевка, Поповка, Ямное, Александровка, Луговка Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Клюсы, Елино, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Рыжевка, Рожковичи, Степановка, Сосновка, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались свыше 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении воинами ВСУ отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и восточнее Временного Яра Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении бойцы ВСУ отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Уманское, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Константиновки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Волшебное, Работино, Малая Токмачка Запорожской области.

Ситуация на левобережье Днепра

На Херсонском направлении в течение суток врагом было совершено 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Очаков Николаевской области; Крынки, Тягинка, Ивановка, Берегово и областной центр Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны врага.

Ранее сообщалось, что только за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1160 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники врага.

Добавим, что перед этим британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны против Украины.