Ситуация на фронте сегодня 15 августа

Украинские военные продолжают вести наступление на двух направлениях фронта, отбили атаку россиян вблизи Авдеевки и уничтожили вражеский ЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиационных ударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотеевка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Атинское, Катериновка, Водолаги Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска, Спирного, Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодязи и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Херсон, Понятовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.