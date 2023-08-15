Ситуация на фронте сегодня 15 августа
Украинские военные продолжают вести наступление на двух направлениях фронта, отбили атаку россиян вблизи Авдеевки и уничтожили вражеский ЗРК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
В течение суток российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиационных ударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация на фронтах
В течение суток состоялось 23 боевых столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области.
Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотеевка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Атинское, Катериновка, Водолаги Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное в Харьковской области.
На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области.
Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска, Спирного, Веселого Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодязи и Северск Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Степное Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Херсон, Понятовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
Наступление ВСУ
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Потери врага
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных.
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