Ситуация на фронте сегодня 13 октября

Украинские бойцы продолжают наступать на двух направлениях, отбили около 10 атак вблизи Марьинки и уничтожили вражеский "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Кремлевские террористические войска цинично нанесли ракетный удар по детскому дому творчества в центре города Покровск Донецкой области.

В результате прицельного попадания, получили ранения более 20 гражданских лиц, частично разрушены два административных здания.

В течение суток состоялось 68 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леонивка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Могрица Сумской области; Терновая, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Кроме того здесь противник нанес авиационные удары.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Купянск, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области.

В то же время, Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы, Александро-Шультино и Нью-Йорка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлово Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Работино, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Садовое, Станислав, Александровка и областной центр Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и станции РЭБ противника.