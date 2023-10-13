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Более тысячи оккупантов и 26 танков. Генштаб ВСУ обновил потери России

Пятница 13 октября 2023 08:17
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Более тысячи оккупантов и 26 танков. Генштаб ВСУ обновил потери России Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также военные ВСУ "минусовали" во вражеской армии еще 26 танков, 49 ББП и 44 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 285920 (+1030) человек ликвидировано,
  • танков - 4931 (+26) ед,
  • боевых бронированных машин - 9313 (+49) ед,
  • артиллерийских систем - 6807 (+44) ед,
  • РСЗО - 811 ед,
  • средства ПВО - 546 (+1) ед,
  • самолетов - 316 ед,
  • вертолетов - 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5264 (+17),
  • крылатые ракеты - 1531 ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,
  • специальная техника - 967 (+1).

Ситуация на фронте 13 октября

Как сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки на фронтах произошло 64 боевых столкновений. Наши защитники отразили 20 атак противника вблизи Авдеевки. Бойцы ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также подразделениями ракетных войск ВСУ поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления оккупантов.

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