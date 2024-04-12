Ситуация на фронте сегодня 12 апреля

Атаки россиян

В течение суток зафиксировано 81 боевое столкновение. В общем, враг нанес 2 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Сумы Сумской области; Липцы и Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Плехов, Янжуловка, Семеновка Черниговской области; Ворожба, Марчихина Буда, Яструбино Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Куриловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области и Терны¸ Ямполовка, Торское, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Временка Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны и 1 станции РЭБ противника.

Ночная атака на Украину

В ночь на 12 апреля противник атаковал Украину 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.

В Хмельницкой области раздались взрывы. А возле Кривого Рога в результате падения обломков произошел пожар на энергетическом объекте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.