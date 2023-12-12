Ситуация на фронте сегодня 12 декабря

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи села Вербовое (Запорожская область) и уничтожили один склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 73 боевых столкновения.

Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Середина Буда, Веселовка Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем российских захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении, Силы обороны отбили 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении, подразделения Сил обороны отбили 4 атаки противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 37 атак врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 10 безуспешных атак на позиции наших защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 4 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Высокое, Антоновка, Велетенское и областной центр Херсонской области, а также Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов противника.