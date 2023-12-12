Еще 800 оккупантов, танки и ББМ: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 12 декабря, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 340 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 19 ББМ и 3 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 340 650 (+800) человек ликвидировано;

танков - 5664 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 10579 (+19) ед.;

артиллерийских систем - 8073 (+3) ед.;

РСЗО - 919 ед.;

средства ПВО - 605 ед.;

самолетов - 324 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6163 (+9) ед.;

крылатые ракеты - 1596 (+10) ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14) ед.;

специальная техника - 1170 (+2) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили 42 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Ракетные войска поразили в 3 районах сосредоточения личного состава противника. Также, согласно отчету Института изучения войны (ISW) , украинские войска 11 декабря продлили контрследующие операции в западной части Запорожской области . Также ВСУ продолжали проводить наземные операции в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.