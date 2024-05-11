В ISW объяснили стратегическую цель атак россиян на севере Харьковской области

Российские наступательные операции вдоль границы Украины и РФ в районе Харьковской области, вероятно, преследуют стратегическую цель – сковать украинские силы на этом направлении, чтобы обеспечить наступление в других районах восточной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Отмечается, что российские войска стремились воспользоваться возможностями для продвижения на нескольких участках линии фронта на востоке Украины из-за нехватки украинских сил и техники в последние недели, добившись тактических успехов к северо-западу и западу от Авдеевки, а также активизировав усилия в направлении Часового Яра.

Возобновление наступательных усилий на севере Харьковской области и достижение даже тактически значимых успехов может привести к тому, что украинское военное командование направит силы и технику для обороны к северу от Харькова, которые оно могло бы использовать в других местах.

Аналитики ISW отмечают, что российские наступательные усилия, вероятно, направлены на то, чтобы истощить ограниченные ресурсы Украины и усугубить нехватку солдат. Российское военное командование, вероятно, надеется, что эта стратегическая попытка отвлечь украинские силы на харьковском направлении ослабит украинскую оборону в целом и позволит российским войскам добиться прорыва на любом участке, который станет наиболее уязвимым.

Российские войска, скорее всего, попытаются использовать этот эффект на всем театре военных действий, чтобы активизировать усилия по расширению прорыва к северо-западу от Авдеевки и добиться захвата Часового Яра.